    ¿El fin de una tradición?

    Por 
    Cartas al director
    ¿El fin de una tradición? Foto: Aton Chile

    SEÑOR DIRECTOR:

    El traspaso de gobierno es una tradición republicana esencial que la actual administración ha dañado gravemente. Como alguna vez dijo Napoleón Bonaparte, “de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”, y este gobierno ha recorrido esa distancia con sorprendente rapidez.

    Sebastián Piñera entregó la Presidencia a Gabriel Boric con ejemplar hidalguía republicana, a pesar de que este último lo había amenazado públicamente con perseguirlo en tribunales internacionales como si fuera un criminal común. Aquel gesto de altura cívica contrasta dolorosamente con la gestión del actual mandatario, quien ha desmantelado la tradición del traspaso pacífico y transparente en un país que no puede permitirse otra ruptura institucional.

    Los chilenos merecemos que el próximo 11 de marzo el cambio de mando devuelva al país la dignidad y el respeto que una república madura exige, y no el espectáculo indigno que hemos padecido hasta ahora.

    Magdalena Price Elton

    Más sobre:traspaso de gobiernoGabriel Boric

