SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

El laboratorio político encontró la receta

Por 
Cartas al director
El laboratorio político encontró la receta LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA LUIS EENRIQUE SEVILLA FAJARDO

SEÑOR DIRECTOR:

Después de más de una década de experimentos, parece que Chile finalmente encontró cómo hacer que la gente vuelva a votar. El Congreso aprobó el lunes pasado una ley que, entre otras cosas, multa con entre 0,5 y 1,5 UTM a los chilenos que no participen en las elecciones de noviembre. Con esto se cierra un ciclo que se inició en 2012, cuando la participación electoral comenzó a desmoronarse.

El académico José Ramón Montero lo deja claro en su libro “Aprendiendo a ser abstencionistas”: la reforma del 2012 transformó a Chile en un experimento fallido. Los números hablan solos: de un 89% de participación en 1988 se cayó a un 46% en 2017. Surgieron generaciones enteras que nunca aprendieron a ir a votar. La abstención golpeó más duro a quienes menos tienen. Las personas con menos estudios y menos recursos fueron las que más se alejaron de las urnas. La desigualdad social se profundizó paradojalmente en lo político.

Los procesos constitucionales, si alguna lección nos dejaron, fue que dieron la prueba definitiva que el voto obligatorio funciona en Chile. En el plebiscito de salida del año 2022, con voto obligatorio y multa, participó el 86% del padrón electoral —30 puntos más que en la presidencial de 2021.

El Congreso -pese a la oposición de un sector del oficialismo- reestableció el voto obligatorio y ahora le agregó “dientes” con multas concretas. La conclusión es clara: cuando el sistema dice “esto es un deber y tiene consecuencias si no lo cumples”, la gente responde.

Parece que después de tanto ensayo y error, encontramos la receta a la participación electoral.

Rodrigo Arellano

Vicedecano Fac. de Gobierno UDD

Más sobre:Voto obligatorioDesigualdad social

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Mujer de 64 años acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante queda en prisión preventiva

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel
Chile

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Mujer de 64 años acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante queda en prisión preventiva

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

COI visita a Chile para desarrollar proyectos de impacto social
El Deportivo

COI visita a Chile para desarrollar proyectos de impacto social

El golazo de Nicolás Cárcamo para abrir la cuenta para Chile ante Egipto

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla
Mundo

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más