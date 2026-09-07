El mejor amigo
SEÑOR DIRECTOR:
¿Quién es tu mejor amigo?, pregunté a alumnos de 2o medio en un encuentro de dos comunidades escolares de distintas tradiciones culturales. La respuesta, sorprendentemente, fue la misma: “ChatGPT, porque siempre está ahí. Y me entiende”.
Algo estamos haciendo mal.
Sergio Weinstein
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