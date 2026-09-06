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    Cartas al Director

    Balde de agua fría a las expectativas

    Por 
    Cartas al director
    El fomento a la minería es uno de los focos de la gestión de la entrante presidenta Keiko Fujimori.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Tras una dosis de optimismo derivada del Imacec de junio, el dato de julio golpeó la economía como un balde de agua fría, al registrar la mayor contracción de la actividad en términos anuales de los últimos tres años.

    Gran parte de la contracción se explicó por condiciones climáticas adversas, en línea con los sistemas frontales que afectaron faenas productivas de cobre, pero también la producción de servicios.

    Pero esto no es todo. Otra parte de la contracción de la actividad minera está asociada a una baja ley de mineral, que viene limitando la producción en medio de máximos históricos registrados en el precio del cobre. Además, hay un crecimiento cada vez más acotado en el comercio, un síntoma evidente del marcado deterioro del mercado laboral y las expectativas de consumidores, en medio de una desaceleración de la inversión.

    Así, el mes de julio replica una dinámica que se viene observando desde inicios de 2026. Si bien las continuas contracciones de la actividad son atribuibles principalmente a fenómenos transitorios reiterados a lo largo del año, dichos eventos se presentan en un contexto de alta debilidad estructural, reflejado en un crecimiento tendencial en torno a 2% anual. Esto da cuenta de una economía vulnerable, con capacidad limitada para enfrentar perturbaciones.

    Esta misma vulnerabilidad obliga a repensar las expectativas. A principios de año, una proyección de crecimiento del PIB real de 1% anual para el cierre de 2026 era pesimista. Hoy en día, se convierte en una proyección ambiciosa. Esto debiese ser considerado por el gobierno para la actualización de un escenario macroeconómico que realmente refleje el panorama actual de la economía chilena.

    Valentina Apablaza

    Economista del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP

    Más sobre:ImacecEconomíaActividadEscenario macroeconómico

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