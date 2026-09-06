A 15 años de la muerte de Gabriel Valdés S.

SEÑOR DIRECTOR:

Mañana se cumplirán 15 años del fallecimiento de Gabriel Valdés Subercaseaux, uno de los políticos chilenos más relevantes de los últimos 50 años.

Don Gabriel fue un hombre de Estado que, sin estridencias, con convicción y con una comprensión profunda de la democracia como horizonte ético y nacional, ejerció la política entendiendo que es una labor noble y de servicio, anteponiendo siempre los más grandes ideales por sobre cualquier consideración personal.

Como canciller de Eduardo Frei Montalva, encarnó el servicio público con responsabilidad, procurando coherencia entre la política exterior, la dignidad institucional y la defensa de los intereses de Chile. Lo hizo con una mirada aguda e inteligente de Latinoamérica y del mundo.

Asimismo, durante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia —en plena dictadura militar— asumió una tarea decisiva, impulsando con persistencia la unidad de toda la oposición para lograr la recuperación de la democracia. Defendió libertades y preparó —con altura y pragmatismo— el reencuentro del país con la vida cívica.

Con el retorno de la democracia, tuvo además el honor de presidir el Senado como primer presidente de esa etapa, siendo determinante en ordenar la transición, fortalecer las instituciones y dar cauce parlamentario a la esperanza ciudadana.

Luego, como senador por Valdivia, llevó su voz a regiones y territorios, entendiendo que el país se construye escuchando y gobernando con cercanía.

Asimismo, Gabriel Valdés fue un promotor de la cultura, convencido de que la identidad, la memoria y la educación sostienen la democracia más allá de los períodos de gobierno.

En tiempos en que la mala política prevalece, primando la irracionalidad y la falta de ideas, su legado sigue más presente que nunca, invitándonos a recuperar el sentido del servicio público y la búsqueda del bien común.

Nicolás Mena L.