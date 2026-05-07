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    Cartas al Director

    El rearme de Alemania

    Por 
    Cartas al director
    El canciller alemán, Friedrich Merz. Imagen @_FriedrichMerz en X.

    SEÑOR DIRECTOR:

    La nota publicada por La Tercera el 5 de mayo con el título “El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia” muestra las aprensiones que genera el fortalecimiento militar de un importante actor internacional por su pasado.

    Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el Canciller alemán en este objetivo es considerar un planteamiento expuesto hace casi cuatro décadas por Kenneth Waltz, uno de los teóricos más influyentes en el campo de la geopolítica, quien afirmó que “dado que el poder puede ser utilizado tanto para amenazar como para apoyar a otros Estados, como perciban los Estados que los demás usarán su poder será fundamental”.

    Será clave que Reino Unido y Francia asuman estas aspiraciones de Alemania como una oportunidad para fortalecer la autonomía de Europa frente a las amenazas actuales.

    Además, de acuerdo a lo expuesto por el politólogo Zbigniew Brzezinski en 1997, el empleo efectivo y directo del poder tiene mayores limitaciones que en el pasado por la creciente interdependencia económica.

    De hecho, esta realidad es más fuerte al interior de la Unión Europea que en cualquier otra zona del mundo.

    César Iribarren Arsuaga

    Cientista político

    Más sobre:GeopolíticaAutonomía europeaFortalecimiento militar

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