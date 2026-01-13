El respaldo pendiente

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente absolución del comandante (R) de Carabineros, Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica, no solo desestima las imputaciones en su contra, sino que expone el sesgo con el que ciertos sectores han actuado frente a la institución policial. Se han destinado cuantiosos recursos públicos en una persecución judicial que, en muchos casos, parece responder más a una motivación ideológica que a la búsqueda objetiva de justicia por los hechos producidos durante la revolución fallida de octubre de 2019.

Si bien el comandante (R) Crespo ha sido absuelto, miles de carabineros —quienes sostuvieron el orden público durante la crisis social más grave de las últimas décadas— siguen enfrentando procesos penales abiertos. La ciudadanía clama por seguridad y tranquilidad en las calles; sin embargo, este anhelo sólo será posible si la autoridad política entrega un respaldo real y concreto a Carabineros, terminando con el cuestionamiento sistemático a su labor, y eso es uno de los grandes desafíos del gobierno entrante.

Luis Baeza Valenzuela