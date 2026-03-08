Electrificación del transporte

SEÑOR DIRECTOR:

El Programa Mi Taxi Eléctrico del Ministerio de Energía ha entregado 250 vehículos eléctricos a taxistas de todo Chile hasta mediados de 2025, demostrando que electrificar el transporte menor es viable, rentable y replicable. El monitoreo de los primeros 49 taxis reveló ahorros anuales de hasta $8,6 millones por conductor, con recuperación de inversión en apenas 3 a 4 años y un ahorro promedio de $3,2 millones anuales en combustible. Solo ese grupo evitó 227 toneladas de CO2 en un año, equivalente al ahorro de 136.000 litros de gasolina, una contribución concreta a los compromisos climáticos del país.

Con todo, el tiempo de los proyectos piloto ha terminado. Al igual que ocurrió con la electrificación de los buses del sistema RED, la transición del transporte menor debe convertirse en una política de Estado de largo plazo, con metas graduales que trasciendan los ciclos de gobierno. Para dimensionar el esfuerzo requerido: electrificar paulatinamente la totalidad del parque nacional de taxis y colectivos básicos tendría un costo total equivalente a menos de un año del subsidio al sistema RED. Junto con esto, proponemos incorporar vehículos híbridos enchufables en zonas con menor infraestructura de carga, y ampliar el catálogo de modelos elegibles para adaptarse a los distintos perfiles de uso documentados.

Los datos están y la viabilidad está demostrada. Solo falta el acuerdo político para actuar con la visión de largo plazo que esta oportunidad merece.

Franco Basso

Laboratorio Sistemas de Transporte Inteligente

Escuela de Ingeniería Industrial, PUCV