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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Eliminación del Sence

    Por 
    Cartas al director
    Cursos Sence.

    SEÑOR DIRECTOR:

    La eventual eliminación de la franquicia Sence abre un debate necesario. Es razonable revisarla: su diseño ha favorecido a grandes empresas y no está pensado para las pymes, y en algunos casos, se ha prestado para ineficiencias y malas prácticas, financiando actividades con bajo impacto real en el desarrollo de habilidades.

    Pero este instrumento, con todas sus falencias, tiene un valor clave: pone a las empresas como protagonistas de la decisión formativa, y reconoce que son las personas y su desarrollo quienes deben estar realmente al centro del crecimiento país. La capacitación es más que un gasto, es una inversión para Chile, nos desafía a invertir de manera decidida en nuestras personas y en las habilidades que necesitamos hoy y mañana.

    El desafío, entonces, no es suprimirla, sino corregir su diseño y fortalecer sus estándares de control y calidad. En un país que necesita crecer y para esto, avanzar en capital humano, la señal debiera ser clara: invertir mejor en formación es invertir en nuestro futuro.

    Cristián Irarrázaval

    Almabrands

    Más sobre:CapacitaciónFormaciónDiseñoCapital humano

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