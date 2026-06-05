Ley integral de personas mayores

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores sin duda constituye un avance para el país, al fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y la institucionalidad del Senama a nivel regional.

La ley reconoce a las personas mayores como sujetos de derecho, reforzando su autonomía, participación e inclusión, así como el acceso a la justicia frente a situaciones de maltrato, consolidando un marco más amplio de protección de sus derechos fundamentales como la igualdad, el trato digno, la salud, la vida activa, la privacidad y la conectividad.

Chile mantiene una deuda importante con las personas mayores, marcada por la falta de geriatras, la insuficiencia de camas para la atención de personas mayores y los limitados recursos con que aún cuenta el Senama. Sin embargo, esta ley constituye un paso significativo hacia un nuevo paradigma sobre la vejez. En el ámbito de los cuidados de larga estadía, esta normativa refuerza un enfoque de derechos en la atención de las personas mayores, promoviendo mayores estándares de dignidad, autonomía y calidad de vida.

Alejandro Espinoza Wolleter

Presidente Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores