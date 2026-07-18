SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Disputa por “Retorno Maipo”

    Por 
    Cartas al director
    DPP Talagante

    SEÑOR DIRECTOR:

    La reciente judicialización del convenio entre Aguas Andinas y los canalistas del Maipo, debido al proyecto “Retorno Maipo”, amenaza con paralizar una solución largamente negociada y de beneficio para todos los agricultores, en la medida que sus aguas utilizadas por la sanitaria eran compensadas. En un escenario de megasequía estructural donde cada gota cuenta, es lamentable que la seguridad hídrica de la Región Metropolitana se tranque porque uno de los proyectos tensione la relación de los principales usuarios de distintas secciones de la cuenca que se sienten perjudicados entre sí, enfrentando la agricultura del Maipo y del Mapocho aguas abajo.

    Sin embargo, el mismo convenio establece soluciones que se estimaron prioritarias, más económicas y sustentables que evitan este conflicto: utilizar la extracción de aguas subterráneas mediante baterías de pozos con descarga directa a los canales, junto a proyectos de recarga artificial.

    Tras 15 años de escasez, el acuífero de Santiago ha demostrado una resiliencia asombrosa, con pérdidas marginales y una recuperación natural sumamente rápida tras solo un par de años de lluvia normal. Traer agua por trasvases complejos es costoso e ineficiente frente a este pulmón natural.

    Es imperativo fortalecer el convenio reorientándolo hacia la complementariedad de fuentes y el uso estratégico del agua subterránea. Así se asegura el consumo humano sin desamparar el agro ni generar conflictos innecesarios.

    Eugenio Celedón Cariola

    Socio Hidrogestión, Past President Alhsud Chile y Consultor en Gestión de Convenio Aguas Andinas y Primera Sección de río Maipo

    Más sobre:Recursos hídricosCuencaRío MaipoRío MapochoJudicialización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Declaran alerta roja para Cauquenes y Parral por riesgo de desborde del río Perquilauquén

    Balance por sistema frontal: aumentan a a cuatro los fallecidos, hay 99 damnificados y 1.595 viviendas con daños

    Declaran alerta roja para la Región de Valparaíso por sistema frontal

    Declaran alerta roja para provincias de Limarí y Choapa en Región de Coquimbo por sistema frontal

    Gobernador Orrego: “Dependiendo de cómo se normalice la curva de lluvia, vamos a ver cuánto más resiste la ciudad”

    Declaran alerta roja para María Pinto por amenaza de desborde del canal Mercedes y activación de quebradas

    Lo más leído

    1.
    Ganadores y perdedores en el Senado

    Ganadores y perdedores en el Senado

    2.
    Una oposición para Chile

    Una oposición para Chile

    3.
    Fichas clínicas

    Fichas clínicas

    4.
    Contrato por horas

    Contrato por horas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Declaran alerta roja para Cauquenes y Parral por riesgo de desborde del río Perquilauquén
    Chile

    Declaran alerta roja para Cauquenes y Parral por riesgo de desborde del río Perquilauquén

    Balance por sistema frontal: aumentan a a cuatro los fallecidos, hay 99 damnificados y 1.595 viviendas con daños

    Declaran alerta roja para la Región de Valparaíso por sistema frontal

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias
    Negocios

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias

    Hasta 120.000 pymes registran algún grado de afectación por el sistema frontal, según Multigremial

    Toesca amplía estrategia agrícola y compra predio de 800 hectáreas para proyecto de avellano europeo

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos
    Tendencias

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El dardo contra Argentina del presidente de Barcelona: “Si el árbitro se impone, España tiene posibilidades”
    El Deportivo

    El dardo contra Argentina del presidente de Barcelona: “Si el árbitro se impone, España tiene posibilidades”

    Las Diablas ya tienen nómina oficial para el Mundial de Hockey 2026: “El sueño es meternos entre las ocho primeras”

    “Perjudicial para la salud”: incendios forestales en Canadá ponen en riesgo la final del Mundial entre Argentina y España

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie
    Cultura y entretención

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020
    Mundo

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?