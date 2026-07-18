Disputa por “Retorno Maipo”

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente judicialización del convenio entre Aguas Andinas y los canalistas del Maipo, debido al proyecto “Retorno Maipo”, amenaza con paralizar una solución largamente negociada y de beneficio para todos los agricultores, en la medida que sus aguas utilizadas por la sanitaria eran compensadas. En un escenario de megasequía estructural donde cada gota cuenta, es lamentable que la seguridad hídrica de la Región Metropolitana se tranque porque uno de los proyectos tensione la relación de los principales usuarios de distintas secciones de la cuenca que se sienten perjudicados entre sí, enfrentando la agricultura del Maipo y del Mapocho aguas abajo.

Sin embargo, el mismo convenio establece soluciones que se estimaron prioritarias, más económicas y sustentables que evitan este conflicto: utilizar la extracción de aguas subterráneas mediante baterías de pozos con descarga directa a los canales, junto a proyectos de recarga artificial.

Tras 15 años de escasez, el acuífero de Santiago ha demostrado una resiliencia asombrosa, con pérdidas marginales y una recuperación natural sumamente rápida tras solo un par de años de lluvia normal. Traer agua por trasvases complejos es costoso e ineficiente frente a este pulmón natural.

Es imperativo fortalecer el convenio reorientándolo hacia la complementariedad de fuentes y el uso estratégico del agua subterránea. Así se asegura el consumo humano sin desamparar el agro ni generar conflictos innecesarios.

Eugenio Celedón Cariola

Socio Hidrogestión, Past President Alhsud Chile y Consultor en Gestión de Convenio Aguas Andinas y Primera Sección de río Maipo