Ganadores y perdedores en el Senado

SEÑOR DIRECTOR:

El paso de la megarreforma por el Senado deja ganadores y perdedores bastante nítidos. Gana en primer lugar el gobierno, pues logró mantener unido a su bloque de 26 senadores y aprobar el corazón de una iniciativa polémica, incluida la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, pese a una oposición que reunió hasta 24 votos en contra.

Gana también el oficialismo dialogante. No porque haya renunciado a sus convicciones, sino porque entendió que negociar no es claudicar. La política consiste en identificar qué se puede ceder, cuáles son las líneas rojas y cómo convertir una mayoría circunstancial en una decisión legislativa. En un Congreso fragmentado, esa capacidad vale más que un titular de prensa estridente.

La oposición, en cambio, pierde por desorden. Sus votos oscilaron entre el rechazo, la abstención y algunos respaldos puntuales. Si bien logró tensionar la discusión y formular reservas de constitucionalidad, no pudo construir una estrategia común capaz de modificar el resultado. Oponerse sin coordinación produce ruido, no poder.

En este contexto, el Congreso debiera reafirmarse como una instancia de diálogo democrático, donde las diferencias se procesan mediante acuerdos y deliberación responsable. Cuando ese rol se debilita y predomina la lógica de la confrontación, no solo se empobrece la calidad de las decisiones, sino que también se profundiza la desconfianza de la ciudadanía hacia la institución y el sistema político en su conjunto.

La reforma aún debe volver a la Cámara, por lo que el triunfo gubernamental no está cerrado. Pero el Senado dejó algunas lecciones: el oficialismo que dialoga avanza y la oposición que solo reacciona queda mirando cómo otros escriben la historia.

Gustavo Campos

Investigador CDOP, U. Central