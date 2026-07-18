Remar para el mismo lado
SEÑOR DIRECTOR:
Creo que el equipo de fútbol de Noruega nos dejó una tremenda enseñanza, no solo en el aspecto deportivo, sino que el cariño que demostraron por su país, lo importante de competir con el corazón y lo más importante que todos debemos remar hacia un mismo lado.
Jorge E. Berríos Vogel
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