Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

La clase política discute con genuino entusiasmo la jornada de 40 horas, el alza del salario mínimo, la conciliación entre trabajo y familia. Son conquistas legítimas, pero todas ellas tienen como destinatario a quienes ya tienen empleo. Lamentablemente, la cifra del desempleo llegó a 9,4% y detrás de ese porcentaje hay cerca de 900.000 personas. Para ellos, ninguna de esas conquistas existe.

Ese es el contexto en que debe leerse el proyecto de contrato por horas. No pretende reemplazar el empleo tradicional ni precarizar las relaciones laborales, sino ampliar las alternativas de acceso al trabajo formal para quienes hoy están excluidos.

La realidad demuestra que no todas las personas pueden adaptarse a jornadas laborales rígidas. Muchas necesitan trabajar solo algunas horas al día o en determinados momentos de la semana, ya sea porque estudian, cuidan hijos pequeños o buscan complementar una pensión, como ocurre con muchos adultos mayores.

El contrato por hora es el mecanismo que permite ofrecer la flexibilidad que esos trabajadores necesitan sin renunciar a la protección del empleo formal y a su vez, permite satisfacer necesidades operativas reales aumentando las ofertas de empleo. De otro modo, gran parte de esa fuerza laboral termina en la informalidad o, simplemente, queda fuera del mercado.

Celebrar el bienestar de quienes tienen empleo es necesario. Pero una política laboral seria también debe preguntarse qué le ofrece al millón de chilenos que todavía espera afuera.

La pregunta honesta no es si trabajar pocas horas bajo contrato es preferible a trabajar muchas. Es si trabajar bajo contrato formal es preferible a trabajar sin ninguno. Para quienes hoy están al margen del sistema, esa respuesta no admite duda.

María Luisa García

Directora, GNPCanales Abogados Laborales