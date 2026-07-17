SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de las recientes discusiones sobre listas de espera y modernización sanitaria, existe una brecha menos visible que también retrasa la atención: la fragmentación de la información clínica.

Cuando una persona cambia de hospital, se deriva a un especialista o pasa del sistema público al privado, no debería depender de documentos impresos, exámenes repetidos ni de su memoria para reconstruir sus antecedentes. Chile cuenta desde 2024 con una ley que establece la interoperabilidad de las fichas clínicas, pero el desafío es convertir ese mandato en una experiencia concreta para los pacientes.

Una ficha disponible de forma segura y oportuna permitiría tomar mejores decisiones, evitar duplicidades, reducir costos y dar continuidad a los tratamientos. No se trata solo de digitalizar documentos, sino de establecer estándares comunes, proteger los datos y asegurar que los sistemas puedan comunicarse.

La propuesta debe traducirse en una hoja de ruta pública, con plazos, responsables, indicadores y fiscalización. En salud, la información no debería pertenecer al hospital donde fue registrada: debe acompañar al paciente durante toda su atención.

Francisco Javier Mancilla Osorio

Ingeniero de proyectos hospitalarios