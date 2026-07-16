Crecidas del Mapocho y Paseo Fluvial

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno de Santiago ha iniciado el proceso de licitación del proyecto “Paseo Fluvial río Mapocho”. Esta iniciativa que contempla una inversión de más de $22 mil millones se desarrolla por la ribera sur del lecho canalizado del río.

Según se lee en la página web del gobierno de Santiago, se renovará completamente la cara de nuestro principal río, con la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 km, que conectará las comunas de Providencia y Santiago.

Al respecto, cabe considerar que el río Mapocho es un torrente de pendiente fuerte, y que, al crecer, no solo inunda toda su caja de escurrimiento, también alcanza importantes velocidades. Sin ir más lejos, según mis gruesas estimaciones, esta semana producto de la inminente tormenta, en el tramo del proyecto el Mapocho podría llegar a transportar entre 600 m3/s y 800 m3/s, y alcanzar velocidades de hasta 6 m/s, lo que se traduce en una fuerza de impacto que hará que el flujo arrase con todo lo que encuentre a su paso.

Así las cosas, considerando que, por diversas razones, las grandes crecidas del Mapocho son cada vez más frecuentes –la de esta semana será la segunda en menos de 5 años- es de esperar que el proyecto considere la real factibilidad técnica de las obras inundables, o bien que estas cuenten con las debidas defensas fluviales, pues nuestro río, en ocasiones, se vuelve muy violento.

Finalmente, me permito sugerir que la segunda visita a terreno que contempla el proceso de licitación del proyecto, que según la página web referida al inicio será el 20 de julio, se adelante para este viernes 17: ese día el río entregará información muy relevante para el gobierno de Santiago y para quienes estén participando del proceso de licitación.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil