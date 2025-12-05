SEÑOR DIRECTOR:

La ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas ha reabierto un debate que va más allá de la tecnología: qué tipo de experiencia educativa queremos cuidar. La escuela debe proteger un tiempo distinto, no sometido a la lógica de la interrupción permanente. En esa línea, la prohibición aparece como un intento de resguardar la atención, la conversación y la presencia. Sin embargo, no basta con prohibir; la educación requiere comprender qué nos ocurre con los dispositivos y qué tipo de relación construimos con el mundo a través de ellos.

El riesgo es pensar la medida solo desde la disciplina y no desde la experiencia. La escuela no puede transformarse en un espacio de vigilancia; debe ser un espacio de sentido. Por eso, junto al resguardo del tiempo educativo, se vuelve imprescindible habilitar un uso pedagógico, capaz de convertir la tecnología en herramienta de lectura del mundo. Negarla del todo sería renunciar a formar criterio en tiempos digitales.

El debate público ha mostrado posiciones polarizadas: quienes ven en el celular la causa de todos los males escolares y quienes defienden su uso irrestricto. La pedagogía ofrece otra vía: educar en la presencia y, a la vez, en la responsabilidad. Se trata de que la escuela enseñe a usar y, a la vez, a no usar, a distinguir cuándo la tecnología abre posibilidades y cuándo restringe la experiencia educativa que queremos disponer, cuidando formando una relación más consciente, ética y humana con los dispositivos que ya forman parte de nuestra vida común.

Carmen Gloria Garrido

Directora Escuela de Educación UNAB