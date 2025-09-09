Esquí de clase mundial

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente estuve en la Chile y vi cómo lo que debió ser un gran día de esquí se convirtió en una pesadilla para miles de visitantes. Con la Ruta G-21 bloqueada, las familias que estaban en la montaña no tenían cómo bajar. Miles de personas que esperaban llegar a los centros de esquí fueron devueltas. Se perdieron vuelos, noches de hotel y tickets prepagados. Muchas personas durmieron en el suelo de recepciones y restaurantes.

Lo frustrante es que Chile tiene algunas de las mejores condiciones del planeta para el esquí. Su nieve es de clase mundial. El interés por visitar la Cordillera es mayor que nunca. Sin embargo, este camino es el principal obstáculo para ocupar un lugar entre los mejores destinos de esquí del mundo.

En la 6ª Semana Internacional de la Montaña en Santiago, hablé sobre la inversión de más de 8 millones de dólares de MCP en la industria del esquí en Chile y por qué creo firmemente en el futuro de este deporte en el país.

Si trabajamos en conjunto, el Estado, los centros de esquí, las comunidades locales, lograremos ser uno de los mejores destinos de esquí del planeta. Necesitamos una mejor gestión vial y una infraestructura modernizada.

Se trata de turismo, seguridad, de la imagen de Chile ante el mundo y de cómo se percibe a Santiago como capital moderna. Con colaboración, podemos asegurarnos que los visitantes se lleven recuerdos positivos de la nieve y de la cultura del país.

La inversión tiene que consolidar un crecimiento sostenible a largo plazo. El camino, los servicios y la experiencia de los visitantes deben estar a la altura de las enormes ventajas naturales que Chile posee.

James H. Coleman

Gerente y socio fundador MCP