Fin de los celulares en el aula

SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de ley recién aprobado por el Congreso, que prohíbe los celulares en las salas de clases, pretende imponer orden, pero en realidad fomenta una mala educación digital. Creer que así desaparecen las pantallas es como pensar que cerrar la cocina elimina el azúcar: el problema sigue ahí, solo que sin enseñarle a nadie a manejarlo.

Para muchos estudiantes, el celular es su única vía de comunicación y acceso a información. Quitarlo sin comprender esto agranda la desigualdad y deja a los jóvenes sin herramientas para un mundo que no se apaga por decreto. El desafío no es confiscar, es educar. Todo lo demás es una ilusión.

Jaime Carvajal Medina

Director de Ambientes Virtuales de Aprendizaje UNIACC