Fin de tarjetas de coordenadas

SEÑOR DIRECTOR:

Se ha comentado mucho en los últimos días el impacto que tendrá en adultos mayores el fin de las tarjetas de coordenadas y la obligación establecida por la CMF de usar apps para hacer transferencias. Esto, debido a que parte importante de ese grupo de la población no sabe usar tecnología. Sin embargo, esta es una realidad que enfrentan millones de personas en Chile, no solo adultos mayores, también personas con discapacidad y un importante porcentaje de la población que no tiene acceso a internet. Por eso, es fundamental mantener el uso de efectivo como un derecho en Chile, que sea un complemento a la digitalización. De otra forma, muchas personas no podrán pagar cuentas y hacer compras diarias, con un evidente impacto en su calidad de vida.

Fernando Yáñez

Presidente ejecutivo de Denaria Chile