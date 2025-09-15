Formación de profesores para el futuro

SEÑOR DIRECTOR:

En el marco del debate legislativo sobre los requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía, la Red de Universidades Públicas G9 manifiesta su respaldo y compromiso con el proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente. Consideramos urgente legislar en esta materia por las consecuencias que podría tener en nuestro sistema educativo.

Desde nuestra experiencia como universidades, creemos que la calidad de las y los futuros profesores no se define únicamente por el puntaje de admisión, sino que se construye a lo largo de toda la trayectoria formativa. Este proceso requiere de un acompañamiento académico continuo y rigurosos mecanismos de aseguramiento de la calidad obligatorios.

No legislar sobre esta iniciativa puede tener graves consecuencias, ya que pondría en riesgo la estabilidad del sistema formación de futuros profesores, podría profundizar las inequidades territoriales y podría aumentaría la posibilidad de cierre de programas, en especial a las regiones y zonas extremas.

El actual proyecto de ley, en espera de su discusión en sala, es resultado del “Acuerdo por el Futuro de la Formación Docente en Chile” firmado con el Ministerio de Educación, y propone un marco normativo flexible y equitativo. Su objetivo es establecer un sistema de admisión que reconozca tanto el mérito académico como la vocación pedagógica, junto con estrategias integrales para atraer y formar talento docente. De hecho, esta propuesta se alinea con los programas de atracción de talentos con vocación y de acompañamiento en la inserción laboral que nuestras universidades ya implementan.

Hacemos un llamado urgente a las y los legisladores para que avancen en la discusión de este proyecto de ley, velando así por el futuro de la educación en Chile, su desarrollo social, equidad y competitividad.

Juan Yuz Eissmann

Presidente Red G9

Universidad Técnica Federico Santa María