SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Formación de profesores para el futuro

Por 
Cartas al director
Formación de profesores para el futuro

SEÑOR DIRECTOR:

En el marco del debate legislativo sobre los requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía, la Red de Universidades Públicas G9 manifiesta su respaldo y compromiso con el proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente. Consideramos urgente legislar en esta materia por las consecuencias que podría tener en nuestro sistema educativo.

Desde nuestra experiencia como universidades, creemos que la calidad de las y los futuros profesores no se define únicamente por el puntaje de admisión, sino que se construye a lo largo de toda la trayectoria formativa. Este proceso requiere de un acompañamiento académico continuo y rigurosos mecanismos de aseguramiento de la calidad obligatorios.

No legislar sobre esta iniciativa puede tener graves consecuencias, ya que pondría en riesgo la estabilidad del sistema formación de futuros profesores, podría profundizar las inequidades territoriales y podría aumentaría la posibilidad de cierre de programas, en especial a las regiones y zonas extremas.

El actual proyecto de ley, en espera de su discusión en sala, es resultado del “Acuerdo por el Futuro de la Formación Docente en Chile” firmado con el Ministerio de Educación, y propone un marco normativo flexible y equitativo. Su objetivo es establecer un sistema de admisión que reconozca tanto el mérito académico como la vocación pedagógica, junto con estrategias integrales para atraer y formar talento docente. De hecho, esta propuesta se alinea con los programas de atracción de talentos con vocación y de acompañamiento en la inserción laboral que nuestras universidades ya implementan.

Hacemos un llamado urgente a las y los legisladores para que avancen en la discusión de este proyecto de ley, velando así por el futuro de la educación en Chile, su desarrollo social, equidad y competitividad.

Juan Yuz Eissmann

Presidente Red G9

Universidad Técnica Federico Santa María

Más sobre:Pedagogíasistema educativouniversidades

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Dichos de Monsalve por ausencia de protocolos para escoltas de la PDI revive debate por resguardo de autoridades

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

3.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

4.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República
Chile

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Dichos de Monsalve por ausencia de protocolos para escoltas de la PDI revive debate por resguardo de autoridades

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias
Negocios

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador
El Deportivo

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk
Mundo

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse