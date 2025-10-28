Fue un problema laboral

SEÑOR DIRECTOR:

La suspensión del Simce 2025 por ausencia de examinadores no fue un problema educativo, sino laboral. La dificultad no recae en los colegios ni en los estudiantes, sino en la falta de coordinación entre la Agencia de la Calidad de la Educación y la empresa contratista encargada de aplicar la prueba, lo que derivó en fallas de comunicación, planificación y supervisión.

Numerosos jóvenes profesionales postularon para participar en el proceso, cumplieron los requisitos y esperaron respuesta. Sin embargo, la gestión conjunta no logró organizar ni comunicar de manera oportuna, reflejando las mismas deficiencias que se observan hoy en gran parte del mercado laboral: procesos lentos, falta de seguimiento y escaso aprovechamiento del talento disponible. Con el desempleo sobre 8 % y el femenino persistiendo sobre 9 %, el país sigue desaprovechando talento y vocación de trabajo.

Macarena Palou Frederick

Ingeniera comercial