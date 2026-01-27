Gabinete
SEÑOR DIRECTOR:
Provocadora —y se agradece— la útlima columna de Daniel Matamala. Disecta quirúrgicamente al próximo gabinete y advierte posibles tensiones de poder. Con todo, conviene reconocer que se trata de un gabinete que no rehúye el capitalismo —no hay “otros yo” que lo aborrezcan—, lo que debiera ayudarnos a retomar el crecimiento.
Queda, por supuesto, la gran incógnita: si ese capitalismo será uno de mercado vibrante y competencia real, o un capitalismo de negocios.
Gabriel Guiloff
