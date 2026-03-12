SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Hito en investigación biomédica

    Por 
    Cartas al director
    Pablo Ovalle Isasmendi/AgenciaUno

    SEÑOR DIRECTOR:

    La reciente publicación de la Norma Técnica N°257 sobre medicamentos de terapias avanzadas es un hito para la investigación biomédica en Chile. Por primera vez, contamos con un marco específico para terapias génicas, celulares e ingeniería tisular, tecnologías que están revolucionando el tratamiento de cánceres y enfermedades raras a nivel global.

    Esta norma resuelve un vacío regulatorio que dificultaba la investigación clínica y entrega reglas claras para su evaluación. Destaca el reconocimiento a la producción en entornos hospitalarios con infraestructura adecuada, factor crítico para terapias personalizadas que requieren proximidad al paciente.

    Es un paso maduro y alineado con estándares internacionales, pero no debemos confundir el marco normativo con la implementación efectiva. Persisten brechas en capacidad fiscalizadora, infraestructura avanzada, financiamiento para innovación y mecanismos de cobertura para tecnologías de alto costo. La NT 257 define el “cómo” autorizar. Ahora resta resolver los segundos pasos: el “quién”, “dónde”, “cuándo” y, fundamentalmente, “con qué recursos” se hará accesible esta medicina del futuro a la población.

    Maroun Khoury

    Director Centro IMPACT

    Más sobre:Tecnología de alto costoMedicamentos de terapias avanzadas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social
    Chile

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”
    Mundo

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta