SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Hospital San José

    Por 
    Cartas al director
    Hospital San José FOTOS: LUIS SEVILLA FAJARDO LUIS SEVILLA FAJARDO

    SEÑOR DIRECTOR:

    La lúcida reflexión “San José, ruega por nosotros” del exministro de Salud Jaime Mañalich, publicada recientemente en La Tercera, releva una crisis que no admite más esperas: la precariedad de la salud pública en el área norte de Santiago.

    Con un déficit crítico de camas y una población vulnerable en aumento, el Hospital San José ha quedado dramáticamente superado. Tras décadas de promesas incumplidas, es imperativo que el Estado supere la política de inaugurar “primeras piedras” y las complete con el resto de los ladrillos para lograr un nuevo centro asistencial para las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa y Colina.

    Como precisión, más allá de la infraestructura, también hay un problema de gobernanza en el que es necesario superar la estigmatización de los gremios, fomentar liderazgos capaces de dialogar con trabajadores y la autocrítica de un estamento médico resistente a los cambios necesarios.

    Finalmente, preocupa que entes como la Contraloría se desvíen de su rol técnico hacia discursos populistas. Lo que el país exige es gestión real y unidad para saldar la deuda sanitaria con el sector norte.

    Ricardo Ruiz Escalona

    Presidente FENATS Unitaria

    Más sobre:Hospital San Josésalud públicaContraloría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Banco de huellas genéticas y más recursos: las propuestas de la mesa de trabajo al gobierno por adopciones irregulares

    Tras el rechazo a su desafuero: Orrego arremete contra Fiscalía e insta a la derecha a no instrumentalizar la justicia

    Lo más leído

    1.
    Recortes de subvención escolar

    Recortes de subvención escolar

    2.
    Tecnología médica en el Código Sanitario

    Tecnología médica en el Código Sanitario

    3.
    Ley de aplicaciones de transporte

    Ley de aplicaciones de transporte

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast
    Chile

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia
    Mundo

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones