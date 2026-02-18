SEÑOR DIRECTOR:

La lúcida reflexión “San José, ruega por nosotros” del exministro de Salud Jaime Mañalich, publicada recientemente en La Tercera, releva una crisis que no admite más esperas: la precariedad de la salud pública en el área norte de Santiago.

Con un déficit crítico de camas y una población vulnerable en aumento, el Hospital San José ha quedado dramáticamente superado. Tras décadas de promesas incumplidas, es imperativo que el Estado supere la política de inaugurar “primeras piedras” y las complete con el resto de los ladrillos para lograr un nuevo centro asistencial para las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa y Colina.

Como precisión, más allá de la infraestructura, también hay un problema de gobernanza en el que es necesario superar la estigmatización de los gremios, fomentar liderazgos capaces de dialogar con trabajadores y la autocrítica de un estamento médico resistente a los cambios necesarios.

Finalmente, preocupa que entes como la Contraloría se desvíen de su rol técnico hacia discursos populistas. Lo que el país exige es gestión real y unidad para saldar la deuda sanitaria con el sector norte.

Ricardo Ruiz Escalona

Presidente FENATS Unitaria