SEÑOR DIRECTOR:

A pesar del esfuerzo para recuperar calles, fachadas, plazas y monumentos siguen existiendo grupos que han hecho parte de su forma de vida los rayados y destrucción de patrimonios que suelen ser parte importante de la historia de nuestras ciudades.

Más allá de una expresión de rabia o enojo, parece poco entendible que sigan ocurriendo y es digno de un fenómeno social para investigar y tener un diagnóstico más profundo para aplicar medidas y evitar estos sucesos.

Vandalizar la Fuente Alemana recién reinaugurada, las constantes incivilidades en las estaciones de metro o el frecuente rayado de fachadas son conductas que demuestran el poco respeto y empatía por el otro. Más que nunca necesitamos reconstruir la convivencia en la sociedad ya que tenemos un problema serio de respeto.

Estas personas o grupos tienen una conducta y adicción por aparecer, aunque sea en forma anónima, ya que saben que estas acciones delictuales tienen mucha connotación pública y se transforman en noticia y en logros acumulados para ser reconocidos. No temen enfrentar a la justicia, ya que las penas, si fuera el caso, son muy bajas, cosa que se debería revisar.

Siempre para cualquier ejemplo las causas son repetidas: un desapego a las normas, una nula cultura cívica y conciencia de ser parte de una comunidad y ninguna empatía. Por eso debemos reforzar estos valores a nivel escolar, junto con la implementación, en lugares emblemáticos o patrimoniales, de tecnologías disuasivas con sensores, son sonidos de alarma y registros que permitan realizar un seguimiento y una eventual sanción.

Uwe Rohwedder

Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, U.Central