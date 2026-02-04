SEÑOR DIRECTOR:

¿El ministerio que gasta en pornografía es el de Cultura o el de Incultura? Dicen estar contra la “violencia normativa”. ¿Estarán por la vuelta del hombre al animal, por la involución, la incivilización, la degeneración o la deformación de la sociedad?

Francamente, todo tiene límites; habiendo gente en listas de espera, hospitales sin insumos, niños en hogares, damnificados de incendios sin techo. En fin, tanta necesidad que requiere inversión, gastar en degeneración me parece inmoral, decadente, decepcionante. Louche.

Gobernar es priorizar necesidades y asignar bien los recursos.

Josefina Sutil Servoin