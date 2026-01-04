¿Ingleses al volante?
SEÑOR DIRECTOR:
Viajé de Santiago a Maitencillo por la Ruta 5 Norte para pasar la fiesta de Año Nuevo y, para llegar más rápido, me vine adelantando por la pista derecha. Parece que aún nos creemos los ingleses de Sudamérica… pero solo para conducir.
Iván Canales Concha
Periodista
