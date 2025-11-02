Inhibidores de señales y delincuencia

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno asegura que en las cárceles los inhibidores de señal “funcionan” con tecnología de punta y -más aún- que los celulares de los delincuentes “sirven para investigar”. Mientras tanto, ya van miles de teléfonos requisados durante el 2025 con el Tren de Aragua operando -impecablemente- desde los penales para llevar a cabo sus fechorías .

Si el Estado quiere alguna credibilidad, basta de vocerías con irrisorias explicaciones y es imperativo que se corten ya las llamadas desde las cárceles, con un real bloqueo total, plazos perentorios y auditoría independiente. Es justo y necesario.

Roberto Darrigrandi U.

Economista