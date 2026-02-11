SEÑOR DIRECTOR:

Ante los lamentables hechos que se han conocido en torno a los casos denominados “audio” y “trama bielorrusa”, nuestro gremio rechaza categóricamente las irregularidades cometidas por un grupo determinado de personas que han incurrido en conductas impropias, que se apartan de los principios éticos y el recto proceder que deben observar y que no solo vulneran el marco normativo, sino que afectan la credibilidad en importantes instituciones, como la magistratura, el sistema de fe pública y el ejercicio mismo de la abogacía.

En estos reprochables hechos sometidos a indagación se involucra a un número reducido de colegas, casi todos no asociados, los que se encuentran sujetos a investigación por actuaciones personales, algunas ya reconocidas, que resultan ajenas al debido comportamiento de quien ejerce una función pública y al que se encuentran obligados. Ello ha significado afectar, de paso, la importante labor profesional que notarios, conservadores y archiveros del país desarrollan.

Manifestamos nuestra total confianza en que los órganos encargados de investigar y sancionar estos hechos actuarán con el máximo rigor que el caso amerita y así se pueda determinar, en mérito a los hechos y al derecho, las responsabilidades de quienes están involucrados en estas actuaciones y aplicar las máximas sanciones, a objeto de erradicar estas malas y censurables prácticas y actuaciones de una esfera tan importante para el país.

Reafirmamos nuestro total compromiso con el ejercicio recto y ajustado a las normas legales que exige nuestra importante labor como ministros de fe, anteponiendo siempre el interés general por sobre el particular.

Carlos Swett Muñoz

Presidente Asociación de Notarios y Conservadores de Chile