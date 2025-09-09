SEÑOR DIRECTOR:

Chile está próximo a decidir quién conducirá el país durante los próximos años. Hacemos un llamado a los que aspiran a ejercer este liderazgo para poner en el centro del debate un tema fundamental y extrañamente olvidado para el desarrollo futuro del país: las ciudades.

Los grandes problemas que nos aquejan como país: crecimiento, vivienda, seguridad, salud, educación, delincuencia, transporte y desempleo encuentran parte importante de su solución con mejores ciudades. El estado actual de ellas está a punto de colapsar. Chile requiere políticas públicas claras y un Estado con una institucionalidad capaz de abordar de forma integral la fragilidad actual de nuestras ciudades, entendidas estas, como la principal herramienta para solucionar los grandes desafíos del próximo periodo presidencial. Los ciclos programáticos preeleccionarios son una instancia favorable para vencer la inercia y realizar propuestas que intenten corregir el drama actual.

¿Hasta cuándo esta travesía propia de la barbarie, incapaz de poner la urgencia, inteligencia y energía necesaria en pensar en las mejores soluciones para donde habitan la inmensa mayoría de los chilenos? Muchos países lo han solucionado. En la ciudad, probablemente el invento más importante de la humanidad está la solución.

Gonzalo Mardones V.

Arquitecto