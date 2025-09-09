SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

La ciudad

Por 
Cartas al director
La ciudad

SEÑOR DIRECTOR:

Chile está próximo a decidir quién conducirá el país durante los próximos años. Hacemos un llamado a los que aspiran a ejercer este liderazgo para poner en el centro del debate un tema fundamental y extrañamente olvidado para el desarrollo futuro del país: las ciudades.

Los grandes problemas que nos aquejan como país: crecimiento, vivienda, seguridad, salud, educación, delincuencia, transporte y desempleo encuentran parte importante de su solución con mejores ciudades. El estado actual de ellas está a punto de colapsar. Chile requiere políticas públicas claras y un Estado con una institucionalidad capaz de abordar de forma integral la fragilidad actual de nuestras ciudades, entendidas estas, como la principal herramienta para solucionar los grandes desafíos del próximo periodo presidencial. Los ciclos programáticos preeleccionarios son una instancia favorable para vencer la inercia y realizar propuestas que intenten corregir el drama actual.

¿Hasta cuándo esta travesía propia de la barbarie, incapaz de poner la urgencia, inteligencia y energía necesaria en pensar en las mejores soluciones para donde habitan la inmensa mayoría de los chilenos? Muchos países lo han solucionado. En la ciudad, probablemente el invento más importante de la humanidad está la solución.

Gonzalo Mardones V.

Arquitecto

Más sobre:ciudadespolíticas públicas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Presupuesto 2026 se toma la presidencial: Jara y Kast cuestionan eventuales recortes del gobierno

“Atentado a la descentralización” y “esperamos un cambio de parecer”: gobernadores claman rectificar baja presupuestaria

Voto obligatorio: Lobos logra amarrar acuerdo en el Senado para reponer multa y limitar sufragio extranjero

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile vs. Uruguay y dónde ver el partido en TV o streaming

4.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI
Chile

Plan del Crimen Organizado ha ejecutado el 48% de su presupuesto y la principal razón es el bajo gasto de Carabineros y la PDI

Primer debate presidencial 2025: lo que medirá el éxito de los ocho aspirantes a La Moneda

Presupuesto 2026 se toma la presidencial: Jara y Kast cuestionan eventuales recortes del gobierno

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias

La Roja no entusiasma: así luce el Estadio Nacional a menos de una hora del partido entre Chile y Uruguay de Marcelo Bielsa

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza
Mundo

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Corte Suprema de Brasil comienza a deliberar sobre la posible condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo