La derecha es la golpista

SEÑOR DIRECTOR:

Que no se nos olvide por un par de discursos de personeros de la ultraderecha que ellos son los golpistas de nuestra historia. La memoria es frágil, nos decimos cada vez que anotamos alguna tarea para el próximo día. Pero las feministas no olvidamos ni perdonamos ningún golpe.

Dados los intentos de personas como Pablo Ortúzar de reescribir la historia, nos toca volver a nombrar las verdades: el único sector en Chile que reivindica un golpe son los herederos de Pinochet que hoy gobiernan.

A ellos se les olvida que es justamente la movilización feminista, a la que ahora con banalidad tildan de golpista, la que amplió el derecho a voto en Chile y con ello la democracia. Porque la movilización siempre ha sido la herramienta de quienes no figuramos en sus listas de amigos empresarios para hacernos escuchar. Sus juegos retóricos no nos amedrentan: sabemos quiénes son, y seguiremos movilizadas por la vida que nos deben.

Fernanda Cavada

Vocera de la Coordinadora Feminista 8M