La gran ausente en el debate presidencial
SEÑOR DIRECTOR:
En medio de la discusión presidencial sobre economía, seguridad y crecimiento, preocupa la ausencia de la economía digital en los programas de los ocho candidatos. Esta omisión desconoce un motor esencial para la productividad, la equidad y la competitividad del país.
Chile cuenta con infraestructura digital de primer nivel y con un ecosistema que invierte y crece tres veces más rápido que las industrias tradicionales. Sin embargo, aún enfrentamos brechas críticas: sólo un 13% de las empresas usa Inteligencia Artificial, más de 2 millones de personas carecen de habilidades digitales básicas y el 70% de las MiPymes mantiene bajos niveles de digitalización.
Como gremios que representamos la economía digital proponemos seis ejes estratégicos: regulación e infraestructura, conectividad, talento, transformación digital e IA, seguridad digital y modernización del Estado.
El futuro no espera. Si Chile quiere crecer y reducir desigualdades, la economía digital debe estar en el centro del debate presidencial.
Francisco Guzmán, presidente de ACTI
Felipe Mancini, presidente de Chiletec
Alfie Ulloa, presidente de Chile Telcos
Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile
Sergio Oyanedel, presidente de Cotel
Rodrigo Ramírez, presidente de IDICAM
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.