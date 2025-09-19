La gran ausente en el debate presidencial

SEÑOR DIRECTOR:

En medio de la discusión presidencial sobre economía, seguridad y crecimiento, preocupa la ausencia de la economía digital en los programas de los ocho candidatos. Esta omisión desconoce un motor esencial para la productividad, la equidad y la competitividad del país.

Chile cuenta con infraestructura digital de primer nivel y con un ecosistema que invierte y crece tres veces más rápido que las industrias tradicionales. Sin embargo, aún enfrentamos brechas críticas: sólo un 13% de las empresas usa Inteligencia Artificial, más de 2 millones de personas carecen de habilidades digitales básicas y el 70% de las MiPymes mantiene bajos niveles de digitalización.

Como gremios que representamos la economía digital proponemos seis ejes estratégicos: regulación e infraestructura, conectividad, talento, transformación digital e IA, seguridad digital y modernización del Estado.

El futuro no espera. Si Chile quiere crecer y reducir desigualdades, la economía digital debe estar en el centro del debate presidencial.

Francisco Guzmán, presidente de ACTI

Felipe Mancini, presidente de Chiletec

Alfie Ulloa, presidente de Chile Telcos

Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile

Sergio Oyanedel, presidente de Cotel

Rodrigo Ramírez, presidente de IDICAM