La importancia de la experiencia

SEÑOR DIRECTOR:

Complementando el editorial publicado por este medio, estimo que el debate sobre el nombramiento de Judith Marín como futura ministra de la Mujer se ha desarrollado en un clima excesivamente politizado, perdiendo la altura que un tema de esta relevancia exige.

Las brechas laborales entre hombres y mujeres persisten y se profundizan con la maternidad: el 71% de las mujeres interrumpe su carrera tras el nacimiento de su primer hijo (BUK, 2023), y un 61% considera insuficiente el apoyo a quienes desean ser madres (Encuesta Bicentenario, 2024). Enfrentar estos desafíos requiere experiencia, capacidad de generar acuerdos transversales y un conocimiento profundo del problema.

Sin embargo, la futura ministra —cuando fue candidata a diputada— no presentó propuestas en políticas de mujer ni maternidad, e incluso no descartó la eliminación del propio Ministerio que hoy se dispone a liderar. Desearle éxito no impide plantear una duda legítima, que se debe a millones de mujeres en Chile: ¿qué señal se envía cuando se busca liderar esta cartera sin experiencia previa?

Verónica Campino García Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar