La patria posible

SEÑOR DIRECTOR:

Estuvimos cerca del abismo. Por un instante, la emoción pudo más que la razón, el miedo más que la confianza y la división más que el encuentro. Pero Chile, en su hora más incierta, supo detenerse. Recordemos, no para abrir viejas heridas, sino para aprender de ellas. Entendimos que cambiar no es destruir, que avanzar no exige olvidar lo construido y que ningún futuro vale la pena si no somos capaces de avanzar al juntos .

Alejandra Velasco Ibáñez

Abogada