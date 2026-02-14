SEÑOR DIRECTOR:

Los crímenes cometidos por internos contra otros internos en el sistema carcelario chileno no solo han marcado un aumento exponencial en relación a años pasados, sino que el porcentaje es uno de los más altos de toda América Latina.

El fenómeno conocido como “crimen organizado” llegó y permeó a las cárceles, instalando al interior de ellas verdaderas oficinas planificadoras y productoras de delitos muy graves. El perfil del delincuente recluido en las cárceles definitivamente mutó y el crimen organizado se instaló como un fenómeno activo, contaminando al ecosistema penitenciario.

La respuesta a las interrogantes que arroja esta situación en otros países como El Salvador e Italia ha sido extremadamente dura, pero eficiente, tal como lo ha constatado el Presidente electo en su reciente gira por Centroamérica y Europa. Cuál ha sido la matriz de esas respuestas, básicamente dos: aislar a los jefes de las pandillas o bandas criminales, cortando toda comunicación hacia el exterior y también hacia al interior. De este modo fue posible desarticular las redes y los vasos comunicantes del crimen organizado con sus agentes externos e internos del sistema, donde suelen corromper a gendarmes. El segundo factor fue la voluntad política para enfrentar este fenómeno, y así lo ha expresado el Presidente electo, en la cual una reforma al sistema penitenciario parece sustantiva.

El proyecto de trasladar a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública va en la dirección correcta y es el primer paso, porque todo parece indicar que lo ocurrido en los últimos días en las cárceles chilenas es solo la punta del iceberg.

Claudio Martínez Cerda

Ex director nacional de Gendarmería