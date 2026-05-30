SEÑOR DIRECTOR:

La víspera de una Cuenta Pública no es el momento de juzgar un discurso que todavía no existe; menos aún corresponde exigirle al Presidente que responda a la indignación preventiva de quienes ya decidieron molestarse con todo lo que haga o no haga.

Pero sí puede ser un buen momento para reparar en la expectación que ha generado. Se percibe en ella algo poco frecuente: curiosidad, atención, e incluso esperanza ciudadana; un interés cívico ausente en los años recientes plagados de ruido vacío. Tal vez porque muchos chilenos cansados no esperan ya palabras épicas, sino una señal de conducción.

Ojalá el Presidente Kast hable desde ese registro. Recordando que en política, a veces menos es más, que la claridad y la cercanía son mejores que la pretensión y que la responsabilidad desplaza a la agresión. Que agradezca con humildad la confianza recibida y reconozca que no es un cheque en blanco, sino un encargo exigente: aliviar dolores concretos de la vida cotidiana. Expresar comprensión sobre el mandato de seguridad, mostrando medidas. Transmitiendo también que la seguridad no se reduce al combate a la delincuencia, sino que incluye a la tranquilidad espiritual y material de personas reales, en barrios, escuelas, trabajos y mirada de futuro. Explicar con lenguaje sencillo, que su mandato es intentar que Chile vuelva a ir hacia arriba y no al revés. Y que para eso deberá persistir, incluso cuando el costo político sea alto.

La ciudadanía no necesita un discurso para aplaudir de pie, ni menos del insumo de quienes objetan antes de siquiera oír. La gente necesita saber si todavía es posible gobernar con firmeza, humildad y sentido de país.

Fernanda García

Faro UDD