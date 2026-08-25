Leer para opinar

SEÑOR DIRECTOR:

En su columna del domingo en La Tercera, el académico Pablo Ortúzar se refirió a mi publicación en la red X. Esta aludía a su propuesta de encargar un informe para conocer la situación de las Humanidades y Ciencias Sociales en Chile. Ante esa idea, señalé que ya existía un informe llamado “Radiografía HACS (Humanidades, Artes y Ciencias Sociales)” del Ministerio de Ciencia. Esta radiografía es el primer estudio que sistematiza evidencia sobre las HACS en Chile, analizando datos oficiales y con estándares de política CTI /OCDE. Es decir, parte de lo que Ortúzar propone levantar ya está disponible y es de acceso público.

Dentro de las prácticas más valoradas en la academia se encuentran la lectura rigurosa de las fuentes y su uso correcto. De quien escribe regularmente en un medio nacional y aspira a discutir el quehacer académico, se espera información precisa y confiable. Sin embargo, cuando Ortúzar se refiere a mi opinión en X, señala que me referí a un informe del centro Massi, incurriendo en una imprecisión y una falta. Si hubiera leído mi publicación en dicha red social y el estudio que cité, sabría que la Radiografía HACS es un informe presentado por el Ministerio de Ciencia en el año 2024, realizado por la Oficina de Estudios y Estadísticas de la División de Políticas Públicas. Ahí mismo proveo un enlace donde cualquiera puede percatarse de su autoría y contenido. En tiempos de desinformación, las y los académicos debemos ser muy cuidadosos al utilizar las fuentes.

Me hubiera parecido importante discutir lo que propone el señor Ortúzar. Lamentablemente sus ideas y críticas se ven empañadas por la falta más grande que un académico puede cometer: no leer lo que se comenta.

Carolina Gainza C.

Académica UDP y ex subsecretaria de Ciencia