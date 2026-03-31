SEÑOR DIRECTOR:

Difícil imaginar una frase más absurda, autorreferente y egoísta que la del señor Manouchehri en relación al rol de su pareja en el Senado: “Lo positivo sería no que Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política”. No la ayude tanto, compadre.

Ignacio Garay P.