¿Más o mejores viviendas?

SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta del Presidente José Antonio Kast de construir cerca de 500 mil viviendas ilustra uno de los dilemas históricos de la política habitacional chilena: construir más o mejor, en el contexto de un déficit acumulado que exige aumentar la producción. Aunque el gobierno de Gabriel Boric fijó y cumplió la meta de 260 mil viviendas, la cifra apenas alcanza para sostener el crecimiento de los hogares y no reduce el déficit.

El dilema no es nuevo. En la llamada “época de oro” de la vivienda pública, cuando la CORMU y la CORVI construían conjuntos de alta calidad, la producción era escasa y no apuntaba a los más pobres. Durante la dictadura, en tanto, y los años 90, se construyó en gran cantidad y se redujo el déficit acumulado, pero con viviendas diminutas y en conjuntos periféricos de escaso equipamiento. Ejemplo son las casas Copeva. Esto forzó un “giro de la calidad” desde 2005: se elevaron los estándares constructivos, mejoró la localización, aumentó el tamaño de las viviendas y se impulsó el mejoramiento de barrios. Pero estos avances disminuyeron la producción e iniciaron el déficit de hoy.

Preocupa, entonces, que el debate actual se centre solo en aumentar la cantidad mediante desregulaciones, cuando muchas de esas normas existen para asegurar mejores estándares urbanos, habitacionales y ambientales. Dichos estándares han sido resultado de la movilización de pobladores, que no quieren retroceder a la expansión periférica y precaria. Ciertamente se necesita un aumento significativo en la producción, pero no puede ir en desmedro de la calidad que el país ha consolidado en las últimas dos décadas.

Núcleo Milenio sobre los Desafíos de la Vivienda (NUVIV)

Javier Ruiz-Tagle (IEUT UC)

Macarena Bonhomme (UNAB)

Elizabeth Zenteno (UPLA)

Margarita Greene (IEUT UC)

Alex Paulsen (UCM)

Carlos Aguirre (USS)