    Por 
    Cartas al director
    Megatoma

    SEÑOR DIRECTOR:

    Teniéndose presente que a fines del año 2019 se inició el ingreso ilegal de unas pocas familias en el terreno privado de 214 hectáreas localizado en la comuna de San Antonio, vale la pena que se aclare la razón por la cual, ni su propietario, como el alcalde, el director de obras municipales (DOM) y el seremi Minvu de la 5a región, ninguno de ellos, en conocimiento del hecho violatorio de la ley, puso inmediatamente los antecedentes en los tribunales de justicia.

    Si se hubiera procedido en consecuencia, es decir si hace seis años, las instituciones hubieran funcionado conforme a sus atribuciones, ahora no esteraríamos hablando de un “loteo brujo” y el Minvu no habría expropiado una parte del terreno.

    Patricio Herman

    San Antonio, Megatoma, tribunales de justicia

