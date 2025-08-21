SEÑOR DIRECTOR:

Es 2012, de noche en Santiago. Las luces, poca gente, ventana abajo, me siento en calma.

Ha pasado tiempo y ya me acostumbre a sentir terror. A dejar los paseos nocturnos, a moverme lo menos posible por las noches. A enseñarle a mi hijo de 7 años cómo bajar del auto en caso de encerrona. Pero señor director, le escribo porque por primera vez en la vida tuve miedo de salir a dejar a mi hijo al colegio a las 7 de la mañana. Plena luz del día y me da miedo que me asesinen por no dar la pasada, que por ir cantando con mi hijo no le ceda el paso a un delincuente y este me balee a sangre fría frente a él. El 17 de agosto asesinaron a Macarena en San Pedro de la Paz. Sin discusión, sin provocación. Iba con su marido y su hija a las 15:45 de la tarde.

¿Hacia dónde nos dirigimos con esto? ¿Quién nos protege?

Año 2025, de noche o de día en Santiago. Las luces, gente en la calle, ventana arriba, siento miedo, mucho mucho miedo.

Fernanda Javiera Zambrano León