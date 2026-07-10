Misioneros en tiempo de IA

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy, 1.514 estudiantes de la UC, junto a jóvenes de otras universidades chilenas y extranjeras, así como de diferentes colegios, comienzan las Misiones y Trabajos de Invierno, organizados por la Pastoral UC. Estarán presentes en 52 zonas, desde Copiapó hasta la Región de Los Lagos.

Durante 10 días visitarán hogares, realizarán talleres, construirán capillas y espacios de encuentro, compartirán la vida y la fe, y estrecharán vínculos con las comunidades que los recibirán.

De esta manera, en tiempos en los que, pareciera que un algoritmo, una máquina o una realidad virtual pueden sustituir e incluso superar la experiencia concreta y tangible de la vida humana, estos jóvenes dejarán de lado sus celulares para conectar con personas, tener diálogos cara a cara y atender algunas necesidades de diferentes comunidades a lo largo del país.

Pero el desafío de nuestro tiempo no consiste en oponer esos encuentros al mundo digital, sino en aprender a integrarlas. La Inteligencia Artificial puede ser una gran herramienta, una ayuda valiosa, como la llamó León XIV en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, puesta al servicio de las personas y del bien común.

Estos jóvenes misioneros nos recuerdan, no con discursos sino con acciones, que el encuentro personal sigue siendo irremplazable, que la presencialidad es indispensable y que para ellos vale la pena donar su tiempo en forjar lazos y tender puentes. Nos recuerdan la Magnífica Humanidad de la cual somos parte.

Pbro. Jorge Merino R.

Capellán Mayor Pontificia Universidad Católica de Chile