Misioneros en tiempo de IA
SEÑOR DIRECTOR:
Hoy, 1.514 estudiantes de la UC, junto a jóvenes de otras universidades chilenas y extranjeras, así como de diferentes colegios, comienzan las Misiones y Trabajos de Invierno, organizados por la Pastoral UC. Estarán presentes en 52 zonas, desde Copiapó hasta la Región de Los Lagos.
Durante 10 días visitarán hogares, realizarán talleres, construirán capillas y espacios de encuentro, compartirán la vida y la fe, y estrecharán vínculos con las comunidades que los recibirán.
De esta manera, en tiempos en los que, pareciera que un algoritmo, una máquina o una realidad virtual pueden sustituir e incluso superar la experiencia concreta y tangible de la vida humana, estos jóvenes dejarán de lado sus celulares para conectar con personas, tener diálogos cara a cara y atender algunas necesidades de diferentes comunidades a lo largo del país.
Pero el desafío de nuestro tiempo no consiste en oponer esos encuentros al mundo digital, sino en aprender a integrarlas. La Inteligencia Artificial puede ser una gran herramienta, una ayuda valiosa, como la llamó León XIV en su reciente encíclica Magnifica Humanitas, puesta al servicio de las personas y del bien común.
Estos jóvenes misioneros nos recuerdan, no con discursos sino con acciones, que el encuentro personal sigue siendo irremplazable, que la presencialidad es indispensable y que para ellos vale la pena donar su tiempo en forjar lazos y tender puentes. Nos recuerdan la Magnífica Humanidad de la cual somos parte.
Pbro. Jorge Merino R.
Capellán Mayor Pontificia Universidad Católica de Chile
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.