Naturaleza humana
EÑOR DIRECTOR:
He leído y escuchado decir que entre los factores que están detrás de la crisis climática mundial estaría que hemos privilegiado a la naturaleza por sobre los intereses y necesidades de las personas.
Creo que es importante recordar y tener siempre presente que los seres humanos somos naturaleza.
Alberto Estévez
