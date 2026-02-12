SUSCRÍBETE POR $1100
    Naturaleza humana

    Cartas al director
    Naturaleza humana

    EÑOR DIRECTOR:

    He leído y escuchado decir que entre los factores que están detrás de la crisis climática mundial estaría que hemos privilegiado a la naturaleza por sobre los intereses y necesidades de las personas.

    Creo que es importante recordar y tener siempre presente que los seres humanos somos naturaleza.

    Alberto Estévez

