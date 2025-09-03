Niñez, protección y adopción

SEÑOR DIRECTOR:

Por primera vez, el número de niños y niñas que ingresan a programas de protección supera al de nacimientos en Chile. Una cifra que refleja una realidad dolorosa y urgente.

Día a día, instituciones como la nuestra recibimos más derivaciones, más historias interrumpidas y más necesidades que esperan respuestas.

La promulgación de la nueva Ley de Adopción es una buena noticia para el país y un mecanismo que contribuye a desentrabar la altísima demanda existente. Representa, además, un avance legislativo esperado por años y renueva nuestro compromiso con la infancia más vulnerable y con su derecho fundamental de vivir en familia.

Muchos niños y niñas no alcanzaron a beneficiarse de esta reforma: sus procesos se ralentizaron bajo un sistema antiguo, lleno de vacíos y tiempos desmedidos. Para ellos, este cambio llega tarde. Pero también hay esperanza: quienes accedan ahora a este nuevo marco legal podrán vivir procesos más humanos, más rápidos y más centrados en sus derechos. La adopción, entonces, podrá convertirse en lo que siempre debió ser: la garantía de crecer en familia, en tiempo y forma.

Hoy tenemos la oportunidad, y la obligación, de transformar esta reforma en un cambio real en la vida de niños y niñas. Para eso necesitamos acciones articuladas y el compromiso de la sociedad en su conjunto.

Vivianne Galaz R.

Directora ejecutiva

Fundación San José para la Adopción