Nueva prórroga en licencias de conducir

SEÑOR DIRECTOR:

En una decisión carente de toda lógica, el Congreso aprobó una nueva extensión de la vigencia de las licencias de conducir, pese a conocer las devastadoras consecuencias que esta medida generó en el pasado y que hoy mantiene a las direcciones de tránsito colapsadas, con un desajuste administrativo que difícilmente se resolverá antes de tres o cuatro años. Resulta francamente incomprensible insistir, una vez más, que se opte por una salida facilista, ignorando el efecto acumulativo de esta política, que impide distinguir entre quienes se encuentran realmente aptos para conducir y quienes no deberían hacerlo en las vías.

Lo que parece no entenderse es que estos controles no son un simple trámite burocrático. Constituyen el único mecanismo que permite certificar que los conductores poseen las habilidades cognitivas, psicológicas y motoras necesarias para circular de manera segura. Optar por atajos administrativos a costa de la seguridad vial y traspasar a los municipios una nueva sobrecarga operativa no solo es irresponsable, sino que representa una inaceptable señal de negligencia política.

Carlos Larravide

Gte. Gral de Automóvil Club de Chile