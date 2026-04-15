Récord de inversión en SEIA
SEÑOR DIRECTOR:
El ingreso histórico de capitales al SEIA este mes refleja un renovado interés de inversionistas extranjeros, especialmente de gigantes asiáticos, por sectores estratégicos como la minería y la electromovilidad.
Es una noticia alentadora, pero que exige cautela. Para que estos proyectos vean la luz, necesitamos reglas del juego claras y una gestión regulatoria impecable que evite cuellos de botella administrativos. El mercado internacional ha dado una señal de confianza; ahora le corresponde al país responder con la solidez jurídica necesaria para que esa inversión se materialice en beneficio de todos.
Mauricio Benítez
Abogado
Académico Usach y Socio de SW-Chile
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