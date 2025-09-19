Origen del Metro

SEÑOR DIRECTOR:

Decir que el Metro cumple 50 años, usando como referencia el primer viaje tiene mucho de distorsión histórica. Quienes ya acumulamos décadas podemos dar testimonio de cómo esa tarea se convirtió en símbolo en el gobierno del Presidente Frei Montalva. Además, si le preguntan a la IA, lo dice claro: “El 24 de octubre, el Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, firmó el decreto que marca el nacimiento del Metro de Santiago, relevante medio de transporte público en la historia de Chile. El proyecto quedó en manos de la Dirección General de Obras Públicas a través de su Dirección de Planeamiento”.

Fernando Reyes Matta

Académico y exembajador