SEÑOR DIRECTOR:

Que Chile haya sido reconocido como Mejor Destino Internacional en los Forbes Travel Awards 2026 es una muy buena noticia. Pero también debiera movernos a una reflexión más profunda: el mundo está reconociendo en nuestra naturaleza un valor que muchas veces no terminamos de dimensionar ni de cuidar como merece.

Chile cuenta con una red de parques nacionales y áreas protegidas de una escala, diversidad y belleza excepcionales. Ese patrimonio no solo tiene un valor ecológico evidente; también forma parte de lo mejor de nuestra identidad y de una oportunidad concreta para fortalecer el turismo de naturaleza, el desarrollo territorial y la proyección internacional del país.

Sin embargo, ese potencial no depende solo de la promoción, sino también de la conservación, del acceso, de una gestión adecuada y de inversiones con visión de largo plazo. Tal vez este reconocimiento sea, además, una invitación a entender que nuestros parques y áreas protegidas no son un asunto secundario, sino una parte esencial del patrimonio natural y estratégico de Chile.

Eduardo Aninat Sahli

Somos Parques