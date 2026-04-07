Pena de muerte en Israel

SEÑOR DIRECTOR:

En carta a La Tercera, el embajador de Israel defiende la ley de pena de muerte por ahorcamiento recientemente aprobada por el parlamento israelí. Se nos dice que la ley establece la “pena de muerte para crímenes de sangre sistemáticos y masivos ejecutados por terroristas”. Curiosamente, este enunciado describe magistralmente las acciones genocidas que Israel viene ejecutando en Gaza desde 2023, cuyo carácter terrorista ha sido presenciado en directo por todo el mundo. El hecho de que los ejecutores vistan uniforme militar o utilicen tanques y aviones, no es eximente de la calificación de terrorismo.

Se nos dice que esta ley no es retroactiva ni discriminatoria. Sin embargo, la mayoría de los palestinos pasan por tribunales militares, con una tasa de condena superior al 99%. Por el contrario, los colonos judíos que cometen atentados contra palestinos, pasan por tribunales civiles donde en un 97% de los casos las investigaciones se cierran sin culpables. Sin ir más lejos, desde 2020 nadie ha sido investigado por la matanza de más de mil civiles palestinos a manos de soldados y colonos israelíes en Cisjordania ocupada

Dados estos antecedentes y la política de apartheid de Israel, no hay duda de que esta ley es exclusiva para palestinos. Por algo los parlamentarios celebraron alborozados. Pero en definitiva, Israel no requiere esta nueva ley para continuar su macabra misión: lo viene haciendo, con bastante eficiencia y total impunidad desde 1948 y especialmente desde el comienzo del genocidio en Gaza en 2023, con cerca de 75 mil víctimas identificadas. Esta nueva ley viene a institucionalizar y a otorgar un barniz jurídico al asesinato de palestinos, bajo el disfraz de seguridad.

Manuel Hasbun

Centro de Información Palestina